AHBAP'ı hedef göstermişlerdi: Haluk Levent, kalem kalem açıkladı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 02:05

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 02:19

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ildeki arama kurtarma çalışmaları ile depremzedelerin ihtiyaçları için yardım toplayan AHBAP Derneği ve kurucusu Haluk Levent, AKP'li ve MHP'li isimler tarafından hedef alındı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Levent'i isim vermeden eleştirdi.

Haluk Levent, sosyal medya hesabından toplanan bağışların afet bölgesinde nasıl değerlendirileceğini açıkladı. Ünlü isimlerinde bulunduğu bir video paylaşan Levent, 850 milyon TL'ye ulaşan bütçeyi hedeflediklerini söyleyerek faturaları da kamuoyuyla paylaşacağının sözünü verdi.

-İki gün içinde Hatay’a 2000 aile için konteynerler gitmeye başlıyor.

-Okulları onaracağız

-Yaşlılar için bakımevleri

-Rehabilitasyon merkezleri

-Öğrenci yurtları açacağız

Günlük tüm ihtiyaçlar için bölgede olacağız

Bütçeyi en az 850 milyon? olarak belirledik

Söz veriyoruz pic.twitter.com/aXG9UADzlh — Haluk Levent (@haluklevent) February 10, 2023

Levent, şu ifadeleri kaydetti:

“Depremin ilk gününden beri ben bölgedeydim. AHBAP arama kurtarma ekibi de bölgeye geldi. Bizler her deprem zamanı olduğu gibi AFAD ile işbirliği protokolümüz çerçevesinde görüşmelerimizi yaparız, sonrasında da bölgede neler yapabileceğimize bakarız. Depremin ilk gününden bu yana temel ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. Bölgedeki arkadaşlarımızın raporları doğrultusunda neye ihtiyaç varsa göndermeye çalıştık, gönderiyoruz da. Sadece bunu yapmıyoruz. Türkiye’nin birçok yerinden TIR’larını gönderemeyen ve malzemelerini bölgeye gönderemeyenler için destek grubu oluşturduk.

“BİZİM GÖNLÜMÜZ VE KASAMIZ BÖLGEDEKİ BÜTÜN İHTİYAÇLARA AÇIKTIR”

Arkadaşlarımız da oradaki görevliler arasında irtibat sağlıyor, sağlamaya da devam ediyor. Bizim gönlümüz ve kasamız oradaki bölgedeki bütün ihtiyaçlar açıktır. Bundan sonraki günlerde daha önceki yaptığımız gibi çalışmalarımız raporlayıp, görüntüleme durumuna kadar yaptık, yapacağız.

Satın aldığımız ve alacağımız, 2 bin konteyneri için Hatay Valiliğinden izin aldık. Diğer şehirlerdeki toprak arazi durumuna bakıyoruz, 2 bin 3 bin konteyner alımı daha yapacağız. Yeter ki bize oradan hadi getirin denilsin. Konteyner için ayırdığımız bütçe 400 milyon TL.

Depremden etkilen bölgede kalmak zorunda olan depremzedeler mevcut. Onların fiziksel ve ruhsal yaşam koşullarını biraz olsun düzeltmek adına konteyner yaşam merkezi için 100 milyon TL ayırdı.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) il görüştük onlarla görüştük haber bekliyoruz. Biliyorsunuz çok yıkılan hasarlı okullar var. Düzeltebileceğimiz bütün okulları düzelteceğiz 100 milyon lira ayırdık.

“BİZLER NE TAAHHÜT EDİYORSAK YERİNE GETİRECEĞİZ”

Bakıma muhtaç büyüklerimizin ihtiyaçlarını her türlü karşılayacak bakımevleri kurma kararı aldık. bunun da bütçesi 100 milyon lira.

Bakanlık onayı ile bize verilecek alanda öğrenci yurtlarımız için ayrılan bütçe 150 milyon TL.

Bu söylediğimiz projeleri en yakın zamanda hayata geçireceğiz. sayın Cumhurbaşkanım, tüm siyasi parti liderlere, halkımıza söylüyorum bizler ne taahhüt ediyorsak yerine getireceğiz.

Bütün dostlarım burada çalışıyor. Ahbap derneği olarak bize güvendiniz çok teşekkür ederiz”

AKP VE MHP'Lİ İSİMLER HEDEF ALMIŞTI!

MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden geçen yıl aralık ayında istifa eden Birol Gür, AHBAP'ı hedef alıp, "Lütfen yardımlarınızı AFAD üzerinden yapınız. AHBAP çavuş ilişkileriyle UĞUR’suz ellere yapılan yardımların ne kadarı depremzedelere ulaşıyor endişelerimiz var" ifadelerini kullanmıştı.

Haluk Levent'i hedef alan AKP Kırşehir İl Yönetim Kurulu Üyesi Berk Can Doğan ise "On binlerce gönüllünün emeğini, alın terini bu ikisine yedirmemek lazım" demişti.

Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yardımların AFAD'a yapılması gerektiğini söyleyerek, isim vermeden AHBAP tartışmalarına katılmıştı.

Erdoğan, "Bölgede en büyük problem dışarıdan gelen araçların yol açtığı trafik. Nakdi yardımların AFAD üzerinden yapılması tereddütleri önleyecektir. İnsanlarımızın AFAD'a yardımlarının her kuruşu deprem bölgesindeki faaliyetler için harcanmaktadır. Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15 biner lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Kira yardımını özellikle yapacağız. Yağmacılık yapanlara da, bu acıyı siyasi yağmaya dönüştürmek isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz" demişti.