Haluk Pekşen’in kızından babasının ölüm nedeniyle ilgili açıklama

19 Eylül 2022 Pazartesi, 11:17

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in hayatını kaybetme sebebiyle ilgili kızı Ezgi Pekşen, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

16 Eylül’de yaşamını yitiren babasının ne koronavirüsten ne aşıdan ne de zatürreden hayatını kaybettiğini kaydeden Pekşen, Haluk Pekşen’e yanlış tedavi uygulandığını belirtti.

Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi adına hayatımızın en acı günlerinden geçerken bu açıklamayı yapmak zorunluluğunu hissediyorum. Kıymetli babam Haluk Pekşen ne zatürre ne Covid ne de aşı sebebiyle hayatını yitirmiştir. — Ezgi Pekşen (@ezgipeksen) September 19, 2022

Haluk Pekşen’in 15 Ağustos Pazartesi akşamı yemek yerken rahatsızlandığını ve bunun üzerine Acıbadem Bodrum Hastanesi’nin acil servisine gittiklerini belirten Ezgi Pekşen, “Göğsünde bir yanma hissettiğini, bu acının yemek esnasında başladığını ifade etti. Yapılan tahlil sonucunda kan değerleri referans aralıkları içerisinde, EKG’si de normal çıktı” ifadelerini kullandı.

Ezgi Pekşen, ağrı kesici verip kendilerini eve gönderdiklerini ancak babasının acısının tüm gece devam ettiğini kaydetti. Sabah erken saatte yeniden hastaneye gittiklerini aktaran Pekşen, doktorların yine ‘her şeyin normal olduğunu’ söylediğini, buna rağmen Haluk Pekşen’in hastaneye yatmak istediğini, babasının o gece tansiyonunun yükselip alçaldığını ve ateşinin çıkmaya başladığını kaydetti.

17 Ağustos Çarşamba günü Haluk Pekşen’in tüm değerlerinin yükseldiğini ve vücutta enfeksiyon oluştuğunu dile getiren Pekşen, doktorların zatürre başlangıcı tahmininde bulunsalar da teşhis koyamadıklarını belirtti.

Ezgi Pekşen bu aşamadan sonra babası Haluk Pekşen’i ambulansla Ankara Güven Hastanesi’ne getirdiklerini ifade ederek, süreci şöyle anlattı:

“KALP HİZASINDA DELİK OLDUĞU FARK EDİLDİ”

“Bir süre sonra 'iyileştin' diye taburcu ettikleri babam daha da kötüleşti ve uçak ambulansla Ankara Güven Hastanesi’ne getirdik. Doktorlar yemek borusunun 32. santiminde kalp hizasında delik olduğunu fark ettiler ve babama sordular. Babam da balık yediği sırada fenalaştığını ve bunu Acıbadem’de ifade ettiğini söyledi. Ancak artık enfeksiyon kalp zarına yol yapmıştı, değerleri çok artmış ve uygulanan yanlış tedavi sebebiyle bağışıklık sistemi çökmüştü. Doktorlar ellerinden geleni yapsalar da 22 gün geçmişti.

Benim canım babam her zamanki gibi elinden gelen tüm mücadeleyi verdi ancak 1 ay dayanabildi. Yaşadığımız bu acıyı hazmedemiyoruz, yüreğimiz yanıyor. “Size anjiyo yapalım” demek yerine “size endoskopi yapalım” deseler şu an Haluk Pekşen aslanlar gibi yanımızda olacaktı. Ancak babama konulan yanlış teşhis gibi yanlış bilgilerle insanların kandırılmasını kendi vicdanımıza yediremeyiz. Babamın durumunun aşı ile hiçbir ilgisi yoktur.”