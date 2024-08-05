AKP ve Hamas

05 Ağustos 2024 Pazartesi

İslamcı terör örgütü Hamas, Mısır’daki şeriatçı, köktendinci, ümmetçi örgüt “Müslüman Kardeşler” tarafından kuruldu. ABD ve İsrail, Yaser Arafat’ın öncülüğündeki Filistin Kurtuluş Örgütü’nü bölmek, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını önlemek için, Hamas’ın kurulmasına destek verdi. Hamas, ABD emperyalizminin Ortadoğu’daki uyduları olan Suudi Arabistan ve Katar tarafından yıllarca desteklendi.

“Müslüman Kardeşler” kurulduğu 1928 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı düşmanlık yaptı. Kurtuluş Savaşı’na ve Kuvayı Milliye hareketine karşı mücadele veren, Britanya emperyalizmiyle işbirliği yapan, Teal-i İslam Cemiyeti kurucularından Mustafa Sabri, Mısır’daki “Müslüman Kardeşler” örgütüne üye oldu.

“Müslüman Kardeşler”, Süveyş Kanalı’nı millileştiren ve Britanya kontrolünden kurtaran, Mısır’daki antiemperyalist mücadeleye öncülük eden Cemal Abdülnasır yönetimine karşı da mücadele verdi.

Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail topraklarında yaklaşık 1200 İsrailli sivil vatandaşı katletmesi üzerine, İsrail hükümeti Hamas’ın yönettiği Filistin’in Gazze bölgesine saldırı başlattı, bunun sonucunda on binlerce sivil Filistinli yaşamını yitirdi, büyük bir katliam yaşandı, Gazze yerle bir oldu.

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İran’da öldürülen Hamas’ın lideri İsmail Haniye’nin Katar’daki cenaze törenine, demokrasiyle yönetilen hiçbir ülkenin yöneticisi katılmadığı gibi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır, Tunus, Cezayir, Fas, Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan gibi dünyanın önde gelen Arap ülkelerinden de hiçbir devlet yöneticisi katılmadı.

Cenazede en üst seviyede temsil edilen ülke Türkiye oldu! “Cumhurbaşkanı Yardımcısı” Cevdet Yılmaz, “Dışişleri Bakanı” Hakan Fidan, “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı” İbrahim Kalın, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı” Numan Kurtulmuş cenaze törenine katıldılar. Türkiye’de dış politikanın, istihbaratın, Meclis’in bu kişilere emanet edilmesi kaygı vericidir!

Türkiye’nin dışında Katar, İran, Pakistan, Malezya’dan da çeşitli yöneticiler cenaze törenine katıldılar. Bu ülkelerin içinde Katar hariç hiçbirisi Arap ülkesi değildir.

“Cumhurbaşkanı” Recep Tayyip Erdoğan ve “Dışişleri Bakanı” Fidan cenazeden önce Hamas lideri için övgü dolu sözler sarf etti, Erdoğan “İsrail’e girebileceklerini” açıklayarak İsrail’i tehdit etti, Hamas liderinin öldürülmesinden dolayı bir günlük “milli” yas ilan etti! Türkiye dışında dünyada Hamas lideri için İran, Pakistan gibi birkaç ülke hariç kimse “milli” yas ilan etmedi!

Buna “milli” yas değil, “ümmetçi” yas bile denemez. Çünkü bırakın milletleri, Müslüman ümmetinin tamamı da Hamas lideri için yas tutmadı.

29 Ekim’de, 19 Mayıs’ta, 30 Ağustos’ta, 23 Nisan’da, 10 Kasım’da ortalıktan kaybolan, milli bayramları göstermelik biçimde kutlayan, kutlamalara sınırlamalar getiren AKP hükümeti, terör örgütü Hamas lideri için tuttuğu yası “milli” ilan ederek, Türk milletine hakaret etti!

Hamas rezaleti bununla da kalmadı, sosyal medya kurumları, terör örgütü Hamas’ı destekleyen Türkiye’deki açıklamalara sınırlamalar getirince, AKP hükümeti, sosyal medya hesaplarına erişimi kapattı!

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AKP hükümeti Hamas’a destek vererek, anayasayı, demokrasi ve laiklik ilkelerini ihlal ettiği gibi, Türkiye’nin milli çıkarlarını da yerle bir etti. AKP terör konusunda çifte standart ve tutarsız bir strateji uygulayarak, Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik mücadelesine darbe vurdu.

Bir terör örgütünü destekleyen bir hükümetin, teröre karşı vereceği uluslararası mücadelenin ciddiye alınmayacağı açıktır!

Ayrıca Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki olası bir savaşta taraf olmasının da Türkiye’nin milli çıkarlarına aykırı olduğu ve Türkiye’yi bir felakete sürükleyeceği kesindir!

Hamas liderinin öldürülmesi, Türkiye’nin milli olmayan odaklar tarafından işgal edildiğini bir kere daha deşifre etti!