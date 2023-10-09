Hamas'tan 'infaz' tehdidi... 'Görüntüleri yayınlayacağız'

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’de sivillerin hedef alınmasına devam edilmesi halinde İsrailli rehinelerin infaz edileceğini açıkladı. Açıklamada infaz görüntülerinin yayınlanacağı da ifade edildi.

İHA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 21:03
Hamas'tan 'infaz' tehdidi... 'Görüntüleri yayınlayacağız'
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken Hamas, İsrail’i esirleri infaz etmekle tehdit etti.

"SESLİ OLARAK YAYINLANACAK"

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, İsrail’in evlerindeki masum sivilleri hedef almaya devam etmesi halinde bundan sonra rehineleri infaz edeceklerini belirterek, "Bu saatten itibaren, halkımıza herhangi bir uyarı yapılmaksızın hedef alınması, sivil rehinelerin infazıyla karşılık bulacak ve bu görüntülü ve sesli olarak yayınlanacak" dedi.

İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar çok sayıda sivil yerleşim yerini, hükümet binasını ve camiyi hedef aldı.

Çatışmalar 3’üncü gününde devam ederken her iki tarafta da can kaybı artıyor. İsrail tarafında 900 kişi hayatını kaybetti, 157’si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı.

Filistin tarafından ise şu ana kadar 560 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 900 kişi de yaralandı.


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