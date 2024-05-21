Hamile eşini 25 yerinden bıçaklayarak katletti: Cezası belli oldu

Osmaniye'de 4 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu'yu (28) 25 bıçak darbesiyle öldüren Salim Koyuncu (29), ilk duruşmada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 23:55
Hamile eşini 25 yerinden bıçaklayarak katletti: Cezası belli oldu
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Olay, 29 Aralık 2023'te Kadirli ilçesi Cengiz Topel Mahallesi meydana geldi. Kadirli Ahmet Topaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aşçı olarak çalışan Salim Koyuncu, aynı okulda usta öğretici olan 4 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu ile tartıştı. Salim Koyuncu, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 25 yerinden bıçakladı.

Ardından otomobile binen Salim Koyuncu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşini bıçakladığını belirterek evinin adresini verdi. Koyuncu, 10 kilometre gittikten sonra Mezretli köyü Ağılkaya mevkisinde aracını uçuruma sürdü. 

Yaralanan Salim Koyuncu, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, adrese giden ekipler hamile kadının bebeği ile öldüğünü belirledi. Hediye Koyuncu, Sumbas ilçesinde toprağa verilirken, tedavi sonrası Salim Koyuncu tutuklandı.

Salim Koyuncu hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı. 

Kadirli Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada savunma yapan Salim Koyuncu, eşi ile yemek yüzünden tartıştıklarını belirterek, "Bu sırada eşim bana, 'Adam değilsin, baban seni yetiştirememiş' deyince kendimi kaybettim. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım. Yaptığıma çok pişmanım" dedi. 

Mahkeme heyeti, Salim Koyuncu'yu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.


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