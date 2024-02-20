Hamsi gazından zehirlenen 3 balıkçıya ilişkin yeni gelişme

Rusya'nın Soçi kenti açıklarında avlanan balıkçı teknesinde 3 balıkçının zehirlenerek ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:21
Hamsi gazından zehirlenen 3 balıkçıya ilişkin yeni gelişme
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Balıkçı teknesinin ambarında temizlik yaptıkları sırada havalandırmadan sızan metan gazından zehirlenen 5 kişiden 3'nün ölümüyle ilgili 18 Şubat Pazar günü gözaltına alınan teknenin sahibi ve kaptanı M.G. ile baş tayfa C.C.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.G. ile C.C., çıkarıldıkları hakimlikçe taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

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NE OLMUŞTU?

Uluslararası sularda avcılık yapmak üzere gerekli izinleri alan balıkçı teknesi, yaklaşık 2 ay önce Ünye Limanı'ndan Karadeniz'e açılmış, Soçi açıklarında avlanan teknede ambarda temizlik yaptıkları sırada havalandırmadan sızan metan gazından zehirlenerek 5 kişiden 3'ü ölmüş, 2'si Soçi'deki hastanede hayatını kaybetmişti.

Yaşamını yitiren balıkçılar Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı'nın cenazeleri 18 Şubat Pazar günü tekneyle Ünye Limanı'na getirilmiş, M.G. ve C.C. ise Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmıştı.


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