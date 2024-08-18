Hande Fırat'tan 'Neden ekranda yoksunuz?' sorusuna yanıt

Yayınlanma: 18.08.2024 - 18:11

Güncelleme: 18.08.2024 - 18:11

CNN Türk ekranlarında uzun süredir görünmeyen Hande Fırat, süreç ile ilgili Instagram hesabından paylaşım yaptı.

CNN Türk yönetimine sitemde bulunan Fırat, "Bu kadar yorum sonrası açıklama yapmam gerekiyor sanırım. Benlik bir sorun yok! Sorularınızı benim ellerimle yıllar önce kablolarını çektiğim, yıllarca her kademesinde yöneticilik yaptığım yeni CNN Türk yönetimine sorun" ifadelerini kullandı.

Fırat daha sonra paylaşımını sildi.

NE OLMUŞTU?

CNN Türk'te "Gece Görüşü" programını sunan Hande Fırat, 28 Temmuz tarihli program yayınına çıkmamış ve sosyal medyadan sebebini açıklamıştı.

Fırat, yaklaşık 15 yıldır birlikte yaşadığı "Badi" isimli köpeğinin hayatını kaybetmesi nedeniyle yayına çıkmadığını söylemişti. Ancak Fırat, bu tarihten sonraki programlarda da ekranda görünmemişti.