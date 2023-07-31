Ukrayna’nın dolandırılmasına dava açıldı: Hande Fırat’ın eşi için 22,5 yıl hapis cezası istendi

Yayınlanma: 31.07.2023 - 19:19

Güncelleme: 31.07.2023 - 19:19

Ukrayna I·c¸is¸leri Bakanlıgˆı I·letis¸im Bas¸kanı Volodymyr Krakovetskyı, Türk iş insanları tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olmuş ve ifadesinde, gazeteci Hande Fırat’ın eşi iş insanı Murat Özvardar aracılığıyla tanıştığı Koray Altınel ile miğfer, çelik yelek ve silah alımı için anlaştıklarını ancak toplamda 5.1 milyon dolar ödeme yaptıktan sonra Altınel’e ulaşamaz hale geldiğini anlatmıştı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada Altınel ve Özvardar’ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmış, Altınel’in hesaplarına da bloke konulmuştu.

6 KİŞİYE DAVA

t24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 1.5 yıldır devam eden soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, aralarında Altınel ve eşi Neşe Altınel ile Özvardar’ın da bulunduğu 6 kişi hakkında dava açtı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, şüpheliler Koray Altınel, Murat Özvardar, Bülent Aygün ve Mehmet Dağlar “Birden faza kişi tarafından zincirleme biçimde dolandırıcılık”, Hakan Kaan Hasdal ve Neşe Altınel ise bu suçun yanı sıra “resmi belgede sahtecilik” ile suçlandı.

"ZAMAN KAZANIP PARA ALDILAR"

İddianamede, Ukrayna I·c¸is¸leri Bakanlıgˆı I·letis¸im Bas¸kanı Volodymyr Krakovetskyı’nin şüpheliler hakkındaki ifadesi ve aralarındaki yazışma ve kayıtlara yer verildi. Aslında ellerinde savaş malzemeleri olmadığı halde, bu malzemelerin olduğunu taahhüt ettikleri kaydedilen iddianamede, “şüphelilerin ‘amaçlarının savaş halinde bulunan bir ülkenin insanlarına yardım etmek olduğunu’ söyleyerek, müşteki ve mağdurları ikna için malzeme alım satım sözleşmeleri düzenledikleri” ifade edildi. İddianamede, şüphelilerin Rusya ile Çin arasındaki anlaşmalar gereği ambargoyu delmemek için bir kısım malzemeleri Çin’den ithal edeceklerini, bir kısım aparatları ise Türkiye’de temin ettikten sonra çelik yeleklere monte edebileceklerini söyleyerek zaman kazandıkları, bu arada da müşteki ve mağdurlardan para temin ettikleri anlatıldı.

“Yapılan soruşturma sırasında şüphelilerin devlet büyükleri ile ilişkilerinin olduğunu söyleyerek karşı tarafı dolandırmak ve zarara uğratmak amacıyla irade birliği içerisinde ve iştirak halinde hareket ettikleri” anlatılan iddianamede, bu şekilde Ukrayna Devleti yetkilileri ve vatandaşlarından 5.1 milyon dolar para aldıkları, ancak Koray Altınel’in hesaplarına konulan blokaj kararının kaldırılması sonrasında bu paraların bir kısmının iade edildiği kaydedildi.

İddianamede, iadenin kısmen yapılmış olması nedeniyle müşteki ve mağdurların şikayetlerinin devam ettiği ifade edilerek, şüphelilerin “Birden faza kişi tarafından zincirleme biçimde dolandırıcılık” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis ve 5 bin 625 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istendi. Şüpheliler Hakan Kaan Hasdal ve Neşe Altınel’in ise yapılan aramalarda ele geçirilen sahte belgeler nedeniyle “resmi belgede sahtecilik” suçundan ayrıca 5 yıl hapse mahkum edilmesi talep edildi.