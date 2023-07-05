Yandaş yazar Hande Fırat yazdı: Erdoğan'ın sıcak para için yine umudu Körfez oldu!

Yayınlanma: 05.07.2023 - 10:11

Güncelleme: 05.07.2023 - 10:18

2023 seçimlerinin ardından herkesin tek bir gündemi var o da ekonomi. Seçim sonrasında TL'nin hızla değer kaybetmesinin ardından dolar ve Euro rekor tazeledi. TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 38.21, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise yüzde 108.58 açıkladı. Yurttaşlar her sabah güne yeni bir zam haberiyle uyanıyor.

İşte böyle bir ortamda, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci ve sunucu Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sıcak para' amacıyla yapacağı Körfez turunu kaleme aldı. "Türkiye ekonomisindeki iyileşme adımları kendi vatandaşları için birinci derecede önemde ancak aynı zamanda yurtdışındaki yatırımcı açısından da büyük önem taşıyor" diyerek cümleye başlayan Fırat, Erdoğan'ın Körfez turundaki 'yol haritası'nı da anlattı.

"İLK ETAPTA 30-40 MİLYAR DOLAR..."

Kabine'nin bazı isimleriyle 17-18-19 Temmuz'da sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'a gideceğini aktaran Hande Fırat, "Körfez ülkeleri Türkiye’de uzun vadeli yatırımlarla ilgileniyor. Tarımdan lojistiğe, savunma sanayisinden enerjiye birçok sektörü kapsıyor" ifadelerini kullandı.

Fırat bugünkü yazısında, "Ankara’ya göre söz konusu uzun vadeli yatırımlar bir yandan cari açığı azaltacak, diğer yandan Türkiye içinde istihdam sağlayacak. Öyle anlaşılıyor ki ilk adım BAE ile atılacak. İlk etapta 30-40 milyar dolar uzun vadeli yatırımı içermesi beklenen bu ziyareti diğer Körfez ülkelerinin izlemesi amaçlanıyor" diye devam etti.

Yazısında "ABD ve Avrupa’nın yanı sıra Uzakdoğu’dan da Türkiye’ye ilgi yeniden arttı" iddiasında da bulunurken, 'Erdoğan’ın Suudi Arabistan ve Katar’a yapacağı ziyaretler de büyük önem taşıyor.' diye tamamladı.