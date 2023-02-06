Hangi illerde okullar tatil edildi? Hangi illerde üniversiteler tatil edildi?

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 14:30

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 17:19

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep başta olmak üzere 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Bu gelişmenin ardından 10 ilde okullar tatil edildi. İşte ayrıntılar...

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Tüm Türkiye'de okullar tatil edildi.

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL OLDU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamaya göre 13 Şubat'a kadar okullar tatil oldu.

HANGİ İLLERDE ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLDİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir. Bu bölgede yaşayan ve diğer illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere 6-17 Şubat 2023 tarihleri arasındaki sınav ve devam konularında gerekli kolaylıklar sağlanacaktır. Söz konusu illerdeki üniversitelerin tıp fakültelerinin 6. sınıfları ile diş hekimliği fakültelerinin 5. sınıfları bu karar kapsamı dışındadır."