'Hanımağa' lakaplı çete lideri Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

'Hanımağa' lakaplı eski polis, yeni çete lideri Güniz Akkuş Muğla'da kaldığı bir otelin önünde silahlı saldırıya uğradı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 22:40
'Hanımağa' lakaplı çete lideri Güniz Akkuş'a silahlı saldırı
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Özellikle sosyal medyada ‘Hanımağa’ lakabı ile bilinen suç örgütü lideri Güniz Akkuş, Muğla Fethiye’de silahlı saldırıya uğradı.

AYAKLARINA ATEŞ EDİLDİ

Gündüz saatlerinde konakladığı otelin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan dünün polisi bugünün suç örgütü lideri olan Güniz Akkuş’un ayaklarına silaha ateş edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırganın olay yerinden kaçarken, yaralanan Akkuş ise hastaneye kaldırıldı. Konakladığı otelin Jandarma bölgesinde olması nedeniyle olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’un konakladığı otelde farklı bir kimlik kullandığı da iddia edildi.

Güniz Akkuş, 2022 yılında 'Kasten öldürme', 'yaralama, ve 'yağma' gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı.


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