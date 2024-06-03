'Hanımağa' lakaplı çete lideri Güniz Akkuş'a silahlı saldırı
'Hanımağa' lakaplı eski polis, yeni çete lideri Güniz Akkuş Muğla'da kaldığı bir otelin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Özellikle sosyal medyada ‘Hanımağa’ lakabı ile bilinen suç
örgütü lideri Güniz Akkuş, Muğla Fethiye’de silahlı saldırıya uğradı.
AYAKLARINA ATEŞ EDİLDİ
Gündüz saatlerinde konakladığı otelin önünde kimliği
belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan dünün polisi
bugünün suç örgütü lideri olan Güniz Akkuş’un ayaklarına silaha ateş edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Saldırganın olay yerinden kaçarken, yaralanan Akkuş ise
hastaneye kaldırıldı. Konakladığı otelin Jandarma bölgesinde olması nedeniyle
olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’un konakladığı otelde farklı bir kimlik kullandığı da iddia edildi.
Güniz Akkuş, 2022 yılında 'Kasten öldürme', 'yaralama, ve 'yağma' gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı.
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