'Hanımağa' lakaplı Nilüfer Sinanlı'ya kira tespit davası: Ev sahibiyle mahkemelik oldu

Yayınlanma: 02.05.2023 - 09:27

Güncelleme: 02.05.2023 - 10:20

Yurttaşların ekonomik krize mahkûm edildiği ve enflasyon altında ezildiği 21 yıllık AKP iktidarında barınma sorunu ve konut krizi, halkın en büyük problemlerinden biri haline geldi.

Türk Lirası'nın günden güne değer kaybettiği ve kira fiyatlarının fahiş oranlara ulaştığı şu günlerde; ev sahibi-kiracı gerilimi de en üst seviyelere tırmandı. Öye ki, kira tespit davalarındaki artış nedeniyle mahkemeler, ilk duruşma için bir yıl sonrasına gün verebiliyor.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; bu davalardan biri, İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Gönül Paçacı Tunçay ile Nilüfer Sinanlı arasında görülüyor.

Tunçay’a ait ev Üsküdar Beylerbeyi’nde bulunuyor. Boğaz manzaralı evde, 2015’ten bu yana kiracı olarak oturan isim, Diyarbakır’da binlerce dönüm arazisi de olan, Sinanlı Ailesi’nin önde gelen isimlerinden Nilüfer Sinanlı.

Nilüfer Sinanlı’ya karşı İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada ödenen kiranın, bölgedeki emsal dairelere kıyasla oldukça düşük kaldığı kaydedildi.

İHTARNAME GÖNDERDİ

Dosyada yer alan bilgilere göre Sinanlı ile Tunçay arasındaki ev sahibi-kiracı ilişkisi 1 Ekim 2015’te başladı. Yeni kira sözleşmesine kısa süre kala Tunçay, noter yolu ile kiracısı Sinanlı’ya ihtarname gönderdi.

İhtarnamede, kiranın 35 bin TL olarak ödenmesi, aksi halde evin tahliyesi istendi. Ancak Sinanlı, ihtarnamede belirtilen tutar yerine, kirasını 11 bin TL’den 16 bin 500 liraya yükseltmekle yetindi.

"EN AZ 35 BİN TL OLMALI"

Ev sahibi Tunçay’ın avukatı dava dilekçesinde, aynı sitede yer alan dairelerin kirasının 45 bin TL ile 75 bin TL arasında değiştiğini kaydederek “Müvekkil hakkaniyetli bir biçimde kiranın 35 bin TL olmasını talep etti” dedi.

Sinanlı’ya karşı, kira tespit davasının yanı sıra, bir yıllık kirayı peşin ödemediği için de icra takibi yapıldı. Sinanlı’nın avukatları takibe itiraz etti ve takip işlemi durdu.

KİRA ARTIŞI YASAL SINIRIN İKİ KATI

Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen davaya savunmalarını sunan Sinanlı’nın avukatları ise “Temmuz 2023’e, kadar kiralardaki yasal artış oranı yüzde 25. Buna rağmen müvekkil, kirasını yüzde 50’nin üzerinde artırdı” dedi.

Savunma dilekçesinde davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

ÜNLÜ TARİHÇİNİN EŞİ

Öte yandan, UYAP kayıtlarına göre, Nilüfer Sinanlı adına, memleketi Diyarbakır’da bulunan çok sayıda tapunun olduğu anlaşıldı. Bu arada, Sinanlı’ya karşı dava açan Gönül Paçacı Tunçay, aynı zamanda ünlü tarihçi Mete Tunçay’ın (86) da eşi.