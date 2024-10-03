Hapis cezasıyla aranan firari Kuşadası’nda yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari C.A., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hapis cezasıyla aranan firari Kuşadası’nda yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 16:03

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan 11 yıl hapis cezası ile aranan firari şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suçlu veya suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, resmi belgede sahtecilik, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 11 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan C.A. isimli şüphelinin, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, harekete geçerek, 2 dosya kapsamında aranan C.A.’yı kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan C.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Kuşadası #Hapis Cezası

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