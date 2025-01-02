Harcamada olimpiyat rekoru: 2036’ya kadar oyun yok ama giderler uçmuş!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 09:24

Güncelleme: 02.01.2025 - 09:36

Sayıştay’ın denetim raporuna göre, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun 2023 yılı giderleri toplam 81.4 milyon TL oldu. Raporda, yasa gereği en az iki ayda bir kez toplanması gereken kurulun İstanbul’un kısa vadede olimpiyat adaylığının söz konusu olmamasının da etkisiyle düzenli olarak toplanamadığına dikkat çekildi. Sayıştay, son beş yıl itibarıyla ele alındığında kurulun; 2019’da iki, 2020’de bir, 2021’de iki, 2022 ve 2023 yıllarında ise birer kez toplanabildiğini tespit etti. Raporda, şöyle denildi:

“Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin 2024-2032 yılları arası dönemlerde düzenlenecek olimpiyatlarla ilgili kararları incelendiğinde, en az 2036 yılına kadar İstanbul’da olimpiyat oyunlarının düzenlenmesinin söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır. 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Yaz Oyunları ve sonrası için ise henüz alınmış bir adaylık kararı bulunmamaktadır. Dolayısıyla kısa vadede İstanbul’un olimpiyat adaylığının söz konusu olmaması nedeniyle, esasen Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun iki ayda bir toplanmasına ihtiyaç bulunmadığı da anlaşılmaktadır.”

7 YILDA 304 MİLYON TL

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, komitenin 2023’te sadece bir toplantı gerçekleştirdiğine işaret ederek, “Toplam gideri 81 milyon 473 bin TL. Yapılmayan bir olimpiyat için sadece yedi yılda 304 milyon liradan fazla para harcandı. 1992 yılından beri harcanan para ile birden çok olimpiyat yapılırdı. Üstelik komitenin 2036 yılı olimpiyatlarına katılma amacı bile yok” dedi. İlgezdi, 2011’de olimpiyatların İstanbul’a gelmesi için 1992 yılında oluşturulan kurulun hâlâ faaliyette olduğunu ve yılda 1 toplantı yapmak dışında bir faaliyeti de bulunmadığını kaydetti. 2022’de sadece 1 toplantı yapıp 53 milyon 994 bin lira harcayan kurulun 2023 yılında giderlerini yüzde 50.9 oranında artırdığına işaret eden İlgezdi, “Olimpiyat hedefi olmayan bir komite. Sadece harcama yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

YATIRIM, GİDERDEN AZ

Yatırımların giderlerden daha az olduğunu belirten İlgezdi, şunları söyledi:

“2023 yılında sadece idare binası ve büyük saha yapımı projesi yürütülmüş ve 55 milyon 248 bin TL harcanmış. Ama diğer giderler bunun neredeyse iki katı. Sayıştay da duruma seyirci kalamamış ve rapora, ‘İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Yürütme Kurulu’nun daha işlevsel hale getirilmesinin önem arz etmesi’ ibaresini koymuş. Kurulun en az iki ayda bir toplanması kanununda yazdığı halde son beş yıl itibarıyla kurulun; 2019 yılında iki, 2020 yılında bir, 2021 yılında iki, 2022 ve 2023 yıllarında ise birer kez toplanabildiği raporda ortaya konmuş.”

İlgezdi’nin yaptığı hesaplamaya göre kurulun 2017’de 34 milyon 17 bin lira olan gideri, 2023’te 81.4 milyon TL’ye ulaştı.