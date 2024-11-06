Hareket halindeyken alev alan aracın sürücüsü yaralandı!

Yayınlanma: 06.11.2024 - 10:53

Güncelleme: 06.11.2024 - 10:53

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Alpaslan Türkeş Mahallesi’nde gece saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Bilal Aksu (46) yönetimindeki 27 GK 042 plakalı otomobilinin hareket halindeyken yandığını fark etti. Aracını durduran ve yangını söndürmeye çalışan sürücü Bilal Aksu, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın, olayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilde maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılırken, yaralanan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.