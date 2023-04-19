Harem selamlık iftara izin, karmaya yasak!

İstanbul Beykoz’da bulunan Türk Alman Üniversitesi’nde, iftar etkinliği düzenlemek isteyen öğrenciler arasında okul yönetiminin çifte standart uygulandığı iddia edildi.

Rıfat Kırcı
Yayınlanma: 19.04.2023 - 03:00
Harem selamlık iftara izin, karmaya yasak!
Abone Ol google-news

Fikir ve Medeniyet Kulübü isimli öğrenci kulübünün önceki gün yapmak istediği harem selamlık iftar etkinliğine izin verilirken diğer öğrencilerin “kızlı-erkekli” iftar etkinliği engellendi.

Duruma tepki gösteren öğrencilerinden Kadir Gürlü, “Ben okula akşam 18.00’de geldim. Ancak 18.30’dan sonra gelen arkadaşlarımız okula alınmadı. Güvenlik bize 'Yukarıdan öyle emir geldi' dedi. Biz de giriş kapısı önünde okula gelen arkadaşlarımız ve dışarıda kalan arkadaşlarımızla kapıdan birbirimize yaptığımız yiyecekleri uzattık” dedi.

Türk Alman Üniversitesi, Türkiye ve Almanya devletleri tarafından 2010 yılında ortaklaşa kuruldu. 


iftar harem üniversite

İlgili Haberler

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Van'da harem selamlık plajın açılışını yaptı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Van'da harem selamlık plajın açılışını yaptı
Orkun Kökçü'den Feyenoord'da iftar yemeği

Orkun Kökçü'den Feyenoord'da iftar yemeği
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Millet İttifakı ortaklarıyla iftarda bir araya geldi

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Millet İttifakı ortaklarıyla iftarda bir araya geldi

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler