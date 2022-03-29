Harem selamlık skandalının ardından... Gerici müdürden öğretmenlere talimat
Bursa'daki Mithatpaşa Ortaokulu’nda 'kız ve erkek öğrencileri ayrı ayrı oturtun' talimatı verdiği gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan okul müdürü Haydar Akın’ın görevine iade edildikten sonra öğretmenlerle toplantı yaptı. Gerici müdür, öğretmenlere söz konusu olay ile ilgili yeni talimatlar verdi.
Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, okuldaki kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması için öğretmenlere yazı göndererek baskı kurmuştu.
RESMİ YAZI
Resmi yazıda “Değerli öğretmen arkadaşlarımız, 22/03/2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz” denildi.
GÖREVE DÖNDÜ
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin aktardığına Akın görevine geri döndü. Yetkililer, “Devlet Memurları Kanunu’nun 144. Maddesi gereğince görevine iade edilmiş olup soruşturması devam etmektedir” açıklamasını yaptı.
ÖĞRETMENLERLE TOPLANTI
OdaTv'den Caner Taşpınar'ın haberine göre, göreve başlayan harem selamlık müdür Haydar Akın, göreve başladı ve öğretmenlerle toplantı yaptı.
Kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı oturtulmasını isteyen harem selamlık müdür Haydar Akın, bu uygulamayı rafa kaldırdı.
Müdür Haydar Akın, öğretmenlere “Yaşananları unutalım, konuyu kapatalım” dedi.
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