Okulda harem selamlık skandalda ikinci perde: Gerici müdür göreve iade edildi

28 Mart 2022 Pazartesi, 17:44

Geçen hafta Türkiye’nin gündemine oturan okulda harem selamlık oturma düzeni haberini Cumuhuriyet ortaya çıkarmıştı. Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, okuldaki kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması için öğretmenlere yazı göndererek baskı kurmuştu.

Konuyla ilgili Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, “Bu gerici müdürün derhal görevden alınmasını istiyoruz. Böyle bir anlayış okul yöneticisi olamaz” diyerek tepki göstermiş, haber uzun süre sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.

Akın'ın görevden alınmasının ardından bir skandal haberi de İzmir'den gelmişti. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir imamhatip lisesinde "kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim görmesi" yönünde öğretmenlere talimat verdiği ileri sürülmüştü.

SADECE 5 GÜN SÜRDÜ

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin aktardığına Akın görevine geri döndü. Yetkililer, “Devlet Memurları Kanunu’nun 144. Maddesi gereğince görevine iade edilmiş olup soruşturması devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet’in 22 Mart’ta gündeme getirdiği haberin ardından, Akın 23 Mart’ta görevinden uzaklaştırılmıştı. Böylece Akın görevinden 5 gün uzak kalmış oldu.

"BU KARAR, OKULLARI MEDRESEYE DÖNÜŞTÜRME TALİMATI"

Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, müdürün göreve iade edilmesine sert tepki gösterdi.

Çocukların ortaçağcı anlayışa teslim edildiğinin altını çizen Toy, şöyle konuştu:



"Ortada karma eğitimi kaldırmaya yönelik resmi yazı düzeyinde bir kanıt varken, henüz soruşturmanın tamamlanmasını bile beklemeden Haydar Akın’ı müdürlük görevine iade eden MEB, bu kararıyla yandaş sendika Eğitim Bir-Sen tarafından sahte mülakatlarla yönetici koltuğuna oturulan tüm yandaş yöneticilere, okulları medreseye dönüştürmeleri yönünde talimatı vermiştir. On binlerce okulumuz, milyonlarca çocuğumuz için ortaçağ düzenine geçişin talimatı verilmiştir. Bu kafa Taliban kafasıdır. Milli Eğitim Bakanı koltuğunu korumak için tarikatların günlerdir süren baskısına boyun eğmiş, çocuklarımızı ortaçağcı anlayışa teslim etmiştir."