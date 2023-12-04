Harita üzerinde gösterdi: Marmara Denizi'ndeki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan dikkat çeken paylaşım

Jeofizikçi Cenk Yaltırak, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen depremler sonrası açıklamalarda bulundu. Yaltırak, "Gemlik Çukuru'nu oluşturan faylardan birinde gerçekleşen deprem ve artçıların dağılımına göre sınırlı bir alanda gerçekleşmiştir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:36
Harita üzerinde gösterdi: Marmara Denizi'ndeki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan dikkat çeken paylaşım
Abone Ol google-news

Marmara Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. İlk olarak Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ardından yine Gemlik Körfezi açıklarında 4.5, 3.6 ve 3.0 büyüklüğünde 3 deprem daha kaydedildi.

HARİTA İLE GÖSTERDİ

Jeofizikçi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara'da meydana gelen depremler sonrası açıklamalarda bulundu.

Yaltırak şunları söyledi:

"Güney Marmara'da Gemlik Körfezi-Bandırma Körfezi arasında bulunan Kuzey Anadolu Fayı Orta Kolu doğusunda yer alan Gemlik Çukuru'nu oluşturan faylardan birinde gerçekleşen deprem ve artçıların dağılımına göre sınırlı bir alanda gerçekleşmiştir."


marmara denizi Marmara depremi artçı deprem deprem

İlgili Haberler

Farelerden gelen deprem umudu: Sırt çantalı kahramanlar hayat kurtaracak

Farelerden gelen deprem umudu: Sırt çantalı kahramanlar hayat kurtaracak
Çayını alıp kaçtı… Deprem paniği kameraya yansıdı

Çayını alıp kaçtı… Deprem paniği kameraya yansıdı
Çağla Şıkel depreme canlı yayında yakalandı

Çağla Şıkel depreme canlı yayında yakalandı

En Çok Okunan Haberler