Harita üzerinde gösterdi: Marmara Denizi'ndeki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan dikkat çeken paylaşım

Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:36

Güncelleme: 04.12.2023 - 12:36

Marmara Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. İlk olarak Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ardından yine Gemlik Körfezi açıklarında 4.5, 3.6 ve 3.0 büyüklüğünde 3 deprem daha kaydedildi.

HARİTA İLE GÖSTERDİ

Jeofizikçi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara'da meydana gelen depremler sonrası açıklamalarda bulundu.

Yaltırak şunları söyledi:

"Güney Marmara'da Gemlik Körfezi-Bandırma Körfezi arasında bulunan Kuzey Anadolu Fayı Orta Kolu doğusunda yer alan Gemlik Çukuru'nu oluşturan faylardan birinde gerçekleşen deprem ve artçıların dağılımına göre sınırlı bir alanda gerçekleşmiştir."