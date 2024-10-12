Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling’e ait 'Samsara' isimli yat Fethiye'ye yanaştı

Muğla'nın Fethiye ilçesine demir atan Harry Potter serisinin İngiliz yazarı J.K. Rowling’e ait 88,5 metre uzunluğundaki mega yat 'Samsara', Fethiye İskelesi’nde 170 ton yakıt aldı.

Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling’e ait 'Samsara' isimli yat Fethiye'ye yanaştı
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DHA
Yayınlanma: 12.10.2024 - 15:10

Harry Potter serisinin İngiliz yazarı J.K. Rowling’e ait 88,5 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı mega yat 'Samsara', Fethiye İskelesi’ne yanaştı.

Ege kıyılarında mavi yolculuk yaparken, son 2 haftadır Göcek'te olan mega yata, 170 ton yakıt alındı. Yazar J.K. Rowling’in yatında olup olmadığı henüz öğrenilemedi.

Samsara, yakıt ikmalinin ardından tekrar Göcek’e döndü. Öte yandan mega yatı gören yerli ve yabancı tatilciler, gün boyu fotoğraf çekildi.


Etiketler: #muğla #Fethiye #Harry Potter #J. K. Rowling

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