Harry Potter yıldızlarından Maggie Smith'e veda: 'Teşekkürler Maggie'

Yayınlanma: 29.09.2024 - 09:58

Güncelleme: 29.09.2024 - 09:58

Beyazperdedeki ve sahnedeki rolleriyle usta oyuncular arasına adını yazdıran, Oscar ödüllü Maggie Smith; 89 yaşında hayatını kaybetti.



Oğulları, ünlü yıldızın cuma günü Londra'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini “Dame Maggie Smith'in vefatını büyük bir üzüntüyle duyurmak zorundayız. 27 Eylül cuma sabahı erken saatlerde hastanede huzur içinde vefat etti” sözleriyle duyurdu.

Harry Potter serisinde usta oyuncu ile birlikte rol alan Daniel Radcliffe, Emma Watson gibi isimler Smith'e yaptıkları açıklamalarla veda ettiler.



Bu isimlerden biri olan Daniel Radcliffe, Variety'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Maggie Smith ile ilk tanıştığımda 9 yaşındaydım ve ilk işim olan David Copperfield için sahneleri okuyorduk . Ailemin onunla çalışacak olmam karşısında hayrete düştüğü dışında onun hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyordum. Onun hakkında bildiğim bir diğer şey de bir adının Dame olduğuydu, bu yüzden tanıştığımızda ona sorduğum ilk şey 'Sana Dame diye hitap etmemi ister misin?' oldu. Güldü ve 'saçmalama' anlamında bir şeyler söyledi."

Harry Potter serisinin yıldız oyuncusu, sözlerine “Onunla tanışacağım için gergin hissettiğimi ve ardından beni hemen rahatlattığını hatırlıyorum. O çekimde bana karşı inanılmaz derecede nazikti ve ardından Harry Potter filmlerinde onunla 10 yıl daha çalışacak kadar şanslıydım. O; keskin bir zekaya sahip, son derece sivri dilli, aynı anda hem korkutup hem de büyüleyebilen ve herkesin size söyleyeceği gibi son derece komik bir kadındı. Onunla çalışabildiğim ve sette onunla vakit geçirebildiğim için kendimi her zaman inanılmaz derecede şanslı sayacağım. Efsane kelimesi çok fazla kullanılıyor ama sektörümüzdeki herhangi biri için geçerliyse o zaman o da geçerlidir. Teşekkürler Maggie" diye devam etti.



Serinin Hermione Granger'ı Emma Watson, Smith'in yüzünü kucakladığı bir kamera arkası fotoğrafının altına “Gençken Maggie'nin efsanesi hakkında hiçbir fikrim yoktu... Aynı seti paylaşacak kadar şanslı olduğum kadın” diye yazdı.

Watson, sözlerine "Ancak bir yetişkin olduğumda, ekranı mükemmelliğin tanımı bir insanla paylaştığımı anlamaya başladım. Dürüst, komik ve onurlu biriydi. Maggie, çok sayıda erkek profesör vardı ve Tanrı aşkına sen kendi işini yaptın. Tüm nezaketin için teşekkür ederim. Seni özleyeceğim" diye devam etti.

Rupert Grint ise "Maggie'yi duyduğumda çok üzüldüm. O çok özeldi, her zaman komik ve her zaman nazikti. Onunla bir seti paylaştığım için inanılmaz şanslı hissediyorum ve özellikle de bu dansı paylaştığım için şanslıyım. Seni özleyeceğim Maggie. Ailesine tüm sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.



Seride Ginny Weasley karakterini canlandıran Bonnie Wright, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gryffindor evinin çok sevilen ve saygıdeğer reisi... Harry Potter topluluğu tarafından çok özleneceksiniz. Maggie ile en sevdiğim sahne Noel Balosu için dans etmeyi öğrendiğimiz zamandı. McGonagall'ın sahip olduğu mükemmel küstahlık ve sevgi dengesini simgeledi. Gryffindor'ları tetikte tuttu. Bu zamanda Maggie'nin ailesine en derin taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.