Harşit Çayı'nda balık ölümlerine inceleme
Gümüşhane'deki Harşit Çayı'nda balık ölümleri meydana gelirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alınıp, inceleme başlatıldı.
Vauk Dağı'ndan doğan ve Giresun'un Tirebolu ilçesinden Karadeniz'e dökülen Harşit Çayı'nda toplu balık ölümleri yaşandı. Özcan Mahallesi'nden geçen çayın 2 kilometrelik bölümünde ölü sazanların kıyıya vurduğu görüldü.
NUMUNE ALINDI
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune alarak, inceleme başlattı.
"ÜZÜCÜ BİR GÖRÜNTÜ"
Mahallede yaşayan Emre Karagül (30), balık ölümlerini fark ettiklerini belirterek, "Su azaldığı içinde olabilir, diye düşünüyorum. Üzücü bir görüntü olduğu çok net. Kızım 'Balıklar neden ölmüş?' diye soruyor. Gerçekten üzülüyoruz" dedi.
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