Hasan Hüseyin Uysal kimdir? Hasan Hüseyin Uysal hangi hastanede çalışıyor?

12 Aralık 2022 Pazartesi, 17:56

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızını, imam nikâhıyla 'evlendirdiği' ve çocuğun cinsel istismara uğradığına ilişkin iddialar Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken Konya'da "Başhekim Yardımcısı" unvanına sahip bir isim yaptığı yorum ile büyük tepki çekti.

HASAN HÜSEYİN UYSAL KİMDİR?

Hasan Hüseyin Uysal 1960 yılında Konya'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü 3. sınıfta terk etti. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1990- 1996 tarihleri arasında Pratisyen Hekim olarak Konya'da görev yaptı. 1996 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Göz Sağlığı ve Hastalıkları İhtisası yaptı. 2000 yılında Erzurum SSK Bölge Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı yaptı. 2021 yılında Konya Numune Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı oldu. Başhekim Yardımcısı Uysal, aynı zamanda cihatçı örgütlere desteğiyle bilinen İHH isimli kuruluşun Konya İl Başkanlığını yürütüyor.

HASAN HÜSEYİN UYSAL NE DEDİ?

Uysal, bir sosyal medya kullanıcısının 6 yaşında 'evlendirildiği' öne sürülen edilen H.K.G.'nin ailesi için yaptığı, “Bir de aile bile 13 yaşında evliliği inkâr etmedi. Onlara göre normal bir yaş bu. 6 yaştan başlayınca, insanlar oraya takıldı. Sanki 13 yaş suç değil, istismar değil. Yani baştan beri suç itiraf edilmişti zaten. O savunmaların hepsi aidiyet refleksiydi, adalet talebi filan değil” paylaşımına yanıt verdi. Uysal paylaşımında "13 yaşında bir çocuğun baskı olmadan kendi rızasıyla evlenebileceğini ve o yaşta gayri meşru cinsellik yaşayanların olduğunu" ifade etti.

Uysal, sözlerinin devamında “Aile vs zorlama yoksa, kendi iradesi ile evlenmeyi istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi çünkü biliyoruz, o yaşta, maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var. Gayri meşrusuna engel ol/a/mayıp meşru yolu kapatmak hangi mantık?” ifadelerini kullandı.

Uysal yaptığı bir diğer paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"Hemen şunu belirteyim Gazi döneminde bu sınır 14 idi. Birçok faktörün etkisiyle o zamana göre cinsellik yaşı çok aşağıya indi. Söylediklerim, edeple, ciddiyetle konuşulacak konular. Bunlardan pedofili çıkmaz. Yaş farkı talebi yok, iki genç, yetkin iseler, zinasız yuva kurabilmeli.”

KADINLARI HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Hasan Hüseyin Uysal'ın paylaşımının altına birçok sosyal medya kullanıcısı yaptığı yorumlarla tepki gösterdi. Daha önce de kadınları giyimleri üzerinden hedef alan Uysal, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya’da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun % 80’i açık tipler türedi.

Bu teşhir, ‘beden görseli satma’ değil mi? Beden satmaya giden yol, fa…. yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!”



