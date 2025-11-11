Hasat vakti hurma ithal edilmişti... Belediye Başkanı Yıldız'dan çağrı: 'Derhal durdurun!'

Hükümet tarım ve hayvancılıkta yanlış politikalara devam ediyor. Ekim sürerken arpa ve mısırda ithalata yol veren hükümet bu kez de Mersin’de hurma üreticilerini üzdü. Türkiye’de hurma hasadının yapıldığı günlerde Azerbaycan’dan 180 TIR hurma ithal edildi. Hurma üretiminin önemli bir kısmını karşılayan Toroslar’ın belediye başkanı Abdurrahman Yıldız, ithalatın hemen durdurulması çağrısında bulundu.

Üreticiler hasat şenliklerinin yapıldığı günlerde ithalatın yapılmasını “tepki” ile karşılarken üretimin yüzde 75’ini karşılayan Toroslar ilçesinin belediye başkanı Abdurrahman Yıldız, ülkede üretilen ürünlerin ithalatının, üreticinin emeğini heba ettiğini belirtti. “Çiftçimizin emeğine darbe vurmayalım” diyen Yıldız, Toroslar ilçesinin Mersin’de tarımın en güçlü yapıldığı yerlerden birisi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Mersin, hurma üretiminde ikinci sırada. Mersin’de yaklaşık 8 bin ton üründen bahsediyoruz. İlçede hurma, nar ve ayva üretiminin bu yıl yüksek rekolteyle gerçekleşti. Ancak ithalat baskısı nedeniyle üreticinin fiyatları hızla düştü.”

‘İSTİHDAMIN GÜVENCESİ’

Üreticiyi teşvik etmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz Hurma Hasadı şenliği yaptık. Şenliğin ertesi günü hurma ithalatı yapıldı. Bu, üreticimiz açısından büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü ithalat genellikle stratejik ürünlerde yapılır. Yani ülkede üretilmeyen, sanayi veya teknoloji açısından zorunlu olan ürünlerde. Ama hurma böyle bir ürün değil. Üstelik ülkemizde bol miktarda üretiliyor. İthalat politikaları, üreticimizin alın terini değersizleştiriyor. Zaten bu sene çiftçilerimiz çok zor bir dönem geçirdi. Don vurdu, dolu vurdu, kuraklık yaşandı. Buna rağmen üretici pes etmedi, üretmeye devam etti. Şimdi bari ithalatla da köylünün umudunu kırmayalım. Eğer bugün desteklenmezse yarın üretim düşer, insanlar köylerden kente göç eder, işsizlik artar. Unutulmamalıdır ki tarım, istihdamın güvencesidir.”