Hassa'da apartmanda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Hatay’ın Hassa ilçesinde apartmanda mahsur kalan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 11:54
Hassa'da apartmanda mahsur kalan köpek kurtarıldı
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Edinilen bilgilere göre Hassa ilçe merkezinde bir köpek apartmana girerek mahsur kaldı. Apartmanda mahsur kalan köpeği gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, mahsur kalan köpeği kurtardı. Kurtarılan köpek daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.


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