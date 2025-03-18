Kocaeli'de faciadan dönüldü! Özel halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 15.00 sıralarında İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D-130 kara yolu Gölcük istikametinde meydana geldi.
İ.S. idaresindeki 41 APC 995 plakalı özel halk otobüsü ile yan yoldan kara yoluna bağlanan S.A. yönetimindeki 41 ASV 716 plakalı palet yüklü kamyonet çarpıştı. Otobüs savrularak bariyerlere çarptı.
YARALILAR VAR
Kazada 2 şoför ile otobüste yolcu olan A.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #kocaeli
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