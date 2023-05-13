Hasta ve yakınları, 'serum' nedeniyle 2 sağlık memurunu darbetti

Yayınlanma: 13.05.2023 - 18:18

Güncelleme: 13.05.2023 - 18:33

Aksaray'da saat 16.00 sıralarında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iddiaya göre hastaneye tedaviye gelen Musa D., annesi Döne D., ve yakını Filiz K., sağlık memurları Mahmut Okan Gün ile Fatma Dönmez'e, Musa D.'nin kolundaki biten serumu çıkarmalarını söyledi.

Sağlık memurları ise işleri bitince çıkaracaklarını söyledi. Musa D. ve yakınları duruma tepki göstererek Mahmut Okan Gün ile Fatma Dönmez’i darbetti.

2 sağlık çalışanı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri Musa D., annesi Döne D., ile Filiz K.'yı gözaltına aldı. Darp raporu alan sağlık memurları, şüphelilerden şikayetçi olmak için karakola gitti.