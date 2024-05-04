Fransız siyasetçi Zemmour'a yumurta saldırısı

Fransız aşırı sağcı Reconquete (Yeniden Fetih) Partisi Başkanı ve siyasetçi Eric Zemmour'a Korsika Adası'nda yumurta atıldı.

AA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 16:17
Fransız siyasetçi Zemmour'a yumurta saldırısı
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Yerel gazete Corse-Matin'in haberine göre Zemmour, Korsika'nın Ajaccio kentindeki bir pazarı ziyaretinde, yaklaşık 15 kişilik bir grup, aşırı sağcı siyasetçinin adaya gelmesine tepki gösterdi.

Kendisine yönelik "Faşistler dışarı", "Defol" ve "Korsika sana ait değil" sloganları atan eylemcilere, Zemmour hakaret etti.

 

Aşırı sağcı siyasetçi, ayrıca kendisine yumurta atan kadına vurdu.

Zemmour, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunlar beni korkutacaklarını zanneden aptallar. Ancak ben Korsikalılar gibiyim, beni korkutamazlar" ifadelerini kullandı.

Reconquete Partisi, adada yaşananlara ilişkin suç duyurusunda bulunacak.


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