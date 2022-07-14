Hastadan hemşireye şiddet: 'Ne yapacağım? Vuruyorum'

14 Temmuz 2022 Perşembe, 12:11

Türkiye'de sonu gelmeyen sağlıkta şiddet vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bir hastanın, bir hemşireye şiddet uyguladığı anlar, sosyal medyadan paylaşıldı. Sağlık Çalışanları Hak Ve Mücadele Derneği, bir hastanın sağlık çalışanına şiddet uyguladığı görüntüleri yayımladı.

HASTADAN PİŞKİN YANIT: 'VURUYORUM!'

Söz konusu videoda sedyede oturan kişi, sağlık çalışanına şiddet uyguladı.

Sağlık çalışanının "Ne yapıyorsun" sorusu üzerine "Ne yapacağım? Vuruyorum" diyerek yanıt verdi.

Haddinizi bileceksiniz!

Hemşireye elinizi kaldırmamayı öğreneceksiniz!

Hastane kapısından girince insanlığınızı kapının dışında unutmayacaksınız.

Tüm sağlık meslek mensuplarını dozu fil dozuna ulaşan bu şiddet olayları için desteğe davet ediyoruz.#SağlıktaTerör pic.twitter.com/HNTMsCLIHs — Sağlık Çalışanları Hak Ve Mücadele Derneği (@SaHaDernegi) July 13, 2022

Dernekten yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Haddinizi bileceksiniz! Hemşireye elinizi kaldırmamayı öğreneceksiniz! Hastane kapısından girince insanlığınızı kapının dışında unutmayacaksınız. Tüm sağlık meslek mensuplarını dozu fil dozuna ulaşan bu şiddet olayları için desteğe davet ediyoruz. #SağlıktaTerör"