Sağlıkçıları hedef alan imam hakkında yeni gelişme

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 07:03

Konya'da cuma hutbesinde, eylem yapan doktorlar ve sağlık hizmetine ilişkin ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan imamın açığa alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 8 Temmuz'da medyaya yansıyan, doktorlara ve sağlık hizmetine yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan imam A.G. açığa alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Konya Valiliğinin soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

NELER OLMUŞTU?

İmam hutbede şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapmadı. Günlük iğne yaptıracak, serum alacak adam var, tedavi olacak adam var. Bu kadar fırsatçılığa da gerek yok. Bu neyi getirir? Doktorların daha fazla öldürülmesini gerekir. Bu tahriktir. Geçen hafta anlatmadım mı kadın cinayetlerini. Televizyonlarda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Bu neyi getirir yani? Vardın, hastaneden boş döndün. İğne yaptıracaksın, oğlun ölecek evinde. Doktor da dedi git bugün grevdeyiz. Öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim. Kimse istemez bir doktorumuz öldürülsün, polisimiz askerimiz şehit olsun. Ama devlette devamlılık esası var."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da doktorları hedef gösteren imam için Diyanet İşleri Başkanı ve valiyle görüştüğünü belirterek, "Gereğinin yapıldığı konusunda şüphe duyarsak devreye gireriz" demişti.