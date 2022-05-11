Hastalarıyla ilişkiye girdiği öne sürülen doktor açığa alındı
Adana'da bir aile sağlığı merkezinde görevli doktor hastalarıyla merkezde ilişkiye girdiği öne sürülerek valilik tarafından açığa alındı. Doktorun eşinin de bu iddiaların gün yüzüne çıkması üzerine boşanma davası açtığı öğrenildi.
Olay Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Levent Mahallesi Aile Sağlık Merkezi’ne gelen bazı hastalar Dr. İ.H.S. (53) tarafından elle ve sözle taciz edildiklerini hemşire ve diğer doktorlara anlattı. Bunun üzerine hemşire ve doktorlar İ.H.S. ile görüşüp uyardı.
'SUÇÜSTÜ YAPILDI' İDDİASI
Ancak buna rağmen İ.H.S.’nin sözle ve elle tacize devam ettiği hatta 4 hastası ile aile sağlığı merkezinde cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü.
Doktor ve hemşirelerin bu durumdan şüphelenerek; doktorun ilişkiye girdiği öne sürülen bir hasta geldiğinde takip edip suçüstü yaptıkları iddia edildi.
DOKTORUN EŞİ DE BOŞANMA DAVASI AÇTI
Bu olaydan sonra hemşire ve doktorlar mesai arkadaşlarından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Adana Valiliği doktoru açığa aldı.
Doktorun eşi de bu olayların gün yüzüne çıkması üzerine eşine boşanma davası açtı. Doktorun muayene sırasında cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen kadının da doktorla birlikte olduğunu doğruladığı iddia edildi.
Doktorla ilgili soruşturma devam ediyor.
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