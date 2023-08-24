Hastane bahçesinden silah sesleri yükseldi: 1 yaralı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 09:43

Güncelleme: 24.08.2023 - 10:03

Olay, bu sabah saat 05.00 sıralarında Denizli Devlet Hastanesi Başhekimlik binası önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre hastane bahçesinde bulunan başhekimlik binası yönünden gelen silah sesleri, hastane güvenliği ve polisleri harekete geçirdi.

BACAĞINDAN VURULDU

Başhekimlik binasının önüne gelen güvenlik görevlileri, isminin İ. K. olduğunu belirten kişiyi, sol bacağından vurulmuş halde buldu.

Acı içerisinde kıvranan İ.K.’nın yardımına koşan hastane personeli, yaralıyı yapılan ilk müdahalenin ardından acil servise sevk etti. Tedavi altına alınan İ. K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Silahlı saldırıda yaralanan İ.K.’nın ilk ifadesinde, kendisini yaralayan saldırganı tanımadığını söylediği ifade edildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.