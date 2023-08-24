Hastane bahçesinden silah sesleri yükseldi: 1 yaralı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, hastane bahçesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 24.08.2023 - 09:43
Hastane bahçesinden silah sesleri yükseldi: 1 yaralı
Abone Ol google-news

Olay, bu sabah saat 05.00 sıralarında Denizli Devlet Hastanesi Başhekimlik binası önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre hastane bahçesinde bulunan başhekimlik binası yönünden gelen silah sesleri, hastane güvenliği ve polisleri harekete geçirdi.

BACAĞINDAN VURULDU

Başhekimlik binasının önüne gelen güvenlik görevlileri, isminin İ. K. olduğunu belirten kişiyi, sol bacağından vurulmuş halde buldu.

Acı içerisinde kıvranan İ.K.’nın yardımına koşan hastane personeli, yaralıyı yapılan ilk müdahalenin ardından acil servise sevk etti. Tedavi altına alınan İ. K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silahlı saldırıda yaralanan İ.K.’nın ilk ifadesinde, kendisini yaralayan saldırganı tanımadığını söylediği ifade edildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 


Player Alanı
Hastane Denizli silahlı saldırı

İlgili Haberler

Çocuklar güneş çarpmaları yüzünden hastanelik oluyor

Çocuklar güneş çarpmaları yüzünden hastanelik oluyor
Dikkati hayatını kurtardı: İdrarında kan gören kadın hastaneye başvurdu acil ameliyata alındı

Dikkati hayatını kurtardı: İdrarında kan gören kadın hastaneye başvurdu acil ameliyata alındı
8 katlı hastane ikinci denemede yerle bir oldu

8 katlı hastane ikinci denemede yerle bir oldu

En Çok Okunan Haberler