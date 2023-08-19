Hastane odasında ölü bulunan Prof. Dr. Gökçen Orhan son yolculuğuna uğurlandı!

Yayınlanma: 19.08.2023 - 15:02

Güncelleme: 19.08.2023 - 15:02

Görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki odasında önceki gün hayatını kaybeden Prof. Dr. Gökçen Orhan (56) için Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Orhan'ın aile yakınlarının yanı sıra iş arkadaşları, hastaları, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile tiyatro sanatçısı Zihni Göktay da katıldı.

Prof. Dr. Orhan'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

