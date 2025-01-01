Hastanede dehşet anları... Refakat ettiği hastayı boynundan bıçakladı

Yayınlanma: 01.01.2025 - 10:10

Güncelleme: 01.01.2025 - 10:10

Samsun’un Atakum ilçesinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde, gece saat 01.00 sıralarında korkutan bir olay yaşandı. Rahatsızlanan Nihat K., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak, yanında refakatçi olarak bulunan Alihan E. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Alihan E., üzerinde taşıdığı bıçakla Nihat K.’yı boynundan yaraladı. Olay, acil serviste bulunan hasta ve personel arasında büyük panik yarattı. Yaralanan Nihat K., hızla kırmızı alana götürülerek tedavi altına alındı.





Olayın ardından, saldırgan Alihan E. yakalanarak gözaltına alındı. Polis, saldırının nedenine ilişkin soruşturma başlattı.