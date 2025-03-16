Hastanede hasta yakınları arasında arbede: 8 gözaltı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir hasta yakını ile telefonda konuşurken yüksek sesle küfretmesi sebebiyle kendisini uyaran başka bir hasta yakını arasında tartışma çıktı. Hasta yakınlarının ailelerinin de dahil olması ile olay 2 aile arasında kavgaya dönüştü. Hastanenin güvenlik görevlilerinin ayırdığı kavga sonrasında 8 kişi gözaltına alındı.

Hastanede hasta yakınları arasında arbede: 8 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 22:19

Olay dün saat 22.30 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane koridorunda telefonla konuşurken yüksek sesle küfür ettiği iddia edilen Emirhan Y.'yi, başka bir hasta yakını uyardı. 

Bunun üzerine Emirhan Y. ile ismi öğrenilemeyen hasta yakını arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hastalarını görmeye gelen 2 aile arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından ayrıldı. 

8 KİŞİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, Emirhan Y., İbrahim P., Elvan Y., Adnan Y., Mikail E., Emir Can Y., Emin Y., ve Erencan Y. isimli 8 kişiyi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi #Hastane #arbede #gözaltı

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