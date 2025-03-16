Apar topar ameliyata alınmıştı! Aras Bulut İynemli'den hastane odasında ilk paylaşım
Başrolünde olduğu "Deha" dizisinin setinde bir kaza geçirdikten sonra ayağı kırılan Aras Bulut İynemli, ameliyat oldu. Sevenlerini korkutan İynemli’den ameliyat sonrası hastane odasından ilk paylaşım geldi.
Son dönemin en popüler oyuncularından Aras Bulut İynemli, Show TV’de yayınlanan Deha dizisinde hayat verdiği Devran karakteriyle adından sıkça söz ettirirken, yaşadığı talihsiz bir sakatlıkla sevenlerini korkuttu.
Dizinin çekimleri sırasında aksiyon dolu bir sahnede yaşanan kaza sonucu ayağını sakatlayan İynemli, apar topar hastaneye kaldırıldı.
Yapılan kontrollerde ayak bileğinde ciddi bir kırık olduğu tespit edilen ünlü oyuncu, acil ameliyata alındı.
İYNEMLİ’DEN HASTANE ODASINDAN İLK PAYLAŞIM
Başarılı geçen operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Aras Bulut İynemli, hastane odasından çektiği ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
İynemli paylaşımına, “Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim” notunu düştü.
Hayranlarını üzen bu sakatlık sonrası, İynemli’nin iyileşme sürecini tamamladıktan sonra yeniden Deha setine dönmesi bekleniyor.
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