Samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı!

Sürmene ilçesinde samanlıkta çıkıp, eve sıçrayan yangında 2 kişi, dumandan etkilendi. Samanlık ve ev kullanamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı!
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DHA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 14:01

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Ormanseven Mahallesi'nde Coşkun Parlak'a ait samanlıkta sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 2 katlı ahşap ve taş karışımlı eve sıçradı.

Evi saran alevlere müdahale eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Fatma ve Emine Parlak, yoğun dumandan etkilendi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu 2 kişi hastaneye kaldırılırken, ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Samanlık ve ev kullanamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


Etiketler: #samanlık #trabzon #Yangın #ev

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