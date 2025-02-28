İstanbul'da bir binanın istinat duvarı çöktü: Yurttaşlar tahliye edildi!

İstanbul Beylikdüzü’nde 4 katlı bir binanın yanında yapılan inşaat ve son zamanlarda etkili olan kar yağışı nedeniyle istinat duvarı çöktü. Belediye ekipleri tarafından yapılan incelemeler devam ederken, binada oturan yurttaşlar tahliye edilip bina mühürlendi.

İstanbul'da bir binanın istinat duvarı çöktü: Yurttaşlar tahliye edildi!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 14:42

Olay, dün Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 4 katlı Akman Apartmanın yanında yapılan inşaat sırasında son zamanlarda yaşanan yağışların da etkisiyle istinat duvarı çöktü.

Bina girişindeki kamelya yan yattı. Olay yerine ihbar üzerine Beylikdüzü Belediyesi ekipleri geldi. Ekipler yapılan incelemelerin ardından betonun tekrar güçlendirilmesi ve inşaatına karar verdi. Bina içinde yaşayan 3 aile ise tahliye edildi. Apartmanın kapısına mühür vuruldu. Bina ve çevresi dron ile görüntülenirken yıkımın boyutu gözler önüne serildi.

Çevrede esnaflık yapan bir yurttaş ise, "Burada esnafım sonradan gördüm. Çökmüş ama kimsede bir şey yok. Binayı boşaltmışlar kimseye de olası durumda zarar gelmemesi için" dedi.


Etiketler: #beylikdüzü #istinat duvarı

İlgili Haberler

Taş parçalarının altında kalacaktı! İstinat duvarı çöktü, 30 saniyeyle kurtuldu

Taş parçalarının altında kalacaktı! İstinat duvarı çöktü, 30 saniyeyle kurtuldu
Kastamonu'da araç istinat duvarına çarptı: Sürücü kurtarılamadı

Kastamonu'da araç istinat duvarına çarptı: Sürücü kurtarılamadı
Beykoz’da istinat duvarı çöktü: 2 katlı bina boşaltıldı!

Beykoz’da istinat duvarı çöktü: 2 katlı bina boşaltıldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler