Hekimlerden İzmir'de miting

04 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHASEN) Genel Başkanı Dr. Gürsel Özer, “Pandemi ve ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklarla birlikte içinden çıkılması güç ve geri dönüşü olanaksız yaralar açan yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Nihai isteğimiz aile hekimliği uygulamalarının halkın ve çalışanların yararına olacak şekilde gözden geçirilmesi ve gereğinin yapılmasıdır. Sağlık Bakanlığı’nı bu konuda göreve çağırıyoruz” diye konuştu.

“Ağustos ayından bu yana, çeşitli paydaşlarımızla ortak olarak dile getirdiğimiz çağrılarımıza muhatap bulamamış, iletişim çabalarımız karşılıksız kalmıştır” diyen Özer, 55 bin aile hekimliği çalışanının sesine kulak verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yürürlükteki yönetmelikle yasalarla, koruma altına alınmış iş güvencesinin hiçe sayıldığını ve çalışan haklarının yok sayılmış olduğunu dile getiren Dr. Özer, yönetmeliğin “Ceza yönetmenliği” olduğunun altını çizdi. Özer, yasalara karşın iş güvencesi kavramını ortadan kaldıran, anayasanın eşitlik ve sosyal devlet anlayışı ile çelişen bu yönetmeliğin ivedilikle gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi gerekliliğini kaydederek, özetle şunları söyledi:

‘HAKLAR ÇİĞNENİYOR’

“Karar defterini düzgün tutmamak, afiş ve broşürleri usulüne uygun asmamak gibi anlaşılmaz ifadelerle aile hekimliği çalışanlarına bir bahane bulup ihtar puanı veririz mesajı verilmiştir. Entegrelerde çalışan ve nöbetleri olan aile hekimliği çalışanlarına kaza da geçirseniz, ameliyat da olsanız, hastalık raporunuz da olsa bir sözleşme döneminde beş defa nöbete gelmezseniz sözleşme feshi maddesi ile yasalar, anayasal haklar ve uluslararası sözleşmeler adeta yerle bir ediliyor. Yönetmeliğin kabulünü imkânsız hale getiren yalnızca iş güvencesi sorunu değildir. Adeta taşrada çalışan sıkıntısı üretmeye yönelik bu düzenlemenin negatif etkileri önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacaktır.”