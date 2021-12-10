Hastanelerde randevu krizi: Binlerce sağlıkçı 'koşullar' nedeniyle iş bırakıyor

10 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Dr. Güray Kılıç ve Dr. Ergün Demir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmasında, kamu hastanelerinde hastaların muayene olabilmek için birçok branşta ve yan dallarda randevu alamadıklarını Sağlık Bakanı’nın itiraf ettiğini belirterek bakanlığa, “Çözüm üretin” çağrısı yaptı. Demir ve Kılıç, “Sağlık Bakanı, vatandaşların muayene için MHRS sistemi üzerinden randevu alamamalarının en önemli nedeninin kışkırtılmış sağlık sistemi ile hekim emeğinin değersizleştirilmesine bağlı hekim istifaları veya kamudan emekli olanların sayılarının 10 bine yaklaşmış olduğunu çok iyi bilmektedir. Bakan, sorunu çözmek yerine daha karmaşık hale getirilmesine katkı vermektedir” dediler.

"EMEK DEĞERSİZLEŞTİRİLDİ"

Demir ve Kılıç, özetle şunları kaydettiler: “Vatandaşın randevu alamamasının en önemli nedeni, salgının birinci yılında kamu hastanelerinin neredeyse tamamının pandemi hastanesi ilan edilmesi ve zorunlu olmayan vakaların ertelenmesi. Ancak özellikle riskli gruplara yönelik sağlık hizmetlerine erişimde bir planlama yapılmadı. Bu durumda yaşlı hastalar, gebeler, hematoloji-onkoloji hastaları, kronik hastalığı olanlar ve ameliyat olması gerekenler özel sağlık kuruluşlarına yönelmek durumunda kaldı.

Hekim emeğinin değersizleştirilmesi, kötü çalışma koşulları, muayene sürelerinin beş dakikaya indirilmesi vs. sonucu istifa veya emeklilik yoluyla kamu hastanelerinden ayrılan hekim sayısının son iki yılda 10 binlere yaklaşması, istifa edenlerin birçoğunun Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmesi nedeniyle hastalar birçok branşta ve yan dallarda MHRS üzerinden randevu alamadıkları için kamu sağlık hizmetine ulaşamamaktadır. Parası olanlar veya borç para bulabilenler ise özel sağlık kuruluşlarına yönelmektedir. Bu durumu fırsat olarak gören birçok özel hastane ve sağlık kuruluşu kayıt dışı olarak her türlü tıbbi işlem için SUT bedellerinin yüzde 200 ve ötesinde ücret talep ettiler.”