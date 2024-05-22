Hastanelerde yeni dönem bugün başlıyor: 10 gün şartına dikkat!
Hastanelerde uzaktan muayene dönemi bugün başlıyor. Muayene ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacak. İşte uzaktan muayeneyle ilgili tüm ayrıntılar...
Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden
(MHRS) randevu alınacak. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir
adetle sınırlandırıldı. SGK, aynı hastanede aynı hasta için günde sadece bir
uzaktan muayene ücretini karşılayacak.
Uzaktan muayeneyi uzman doktorlar gerçekleştirecek. SGK,
hastanın aynı hastaneye (acil servise başvurular hariç) aynı uzmanlık dalı için
on gün içinde yapılacak yeni uzaktan muayene bedellerini karşılamayacak.
İLAÇLAR NASIL ALINACAK?
Doktorlar, muayene sonrasında tedaviye yönelik e-reçete ile
ilaç yazabilecek. Uzaktan muayenede yazılan ilaçlar SGK ile anlaşmalı
eczanelerden alınabilecek. Doktor, hasta için e-rapor da düzenleyebilecek.
Uzaktan muayene, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti kuruluşlarınca verilecek.
İkinci basamak hastaneler,
eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile
bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri (TIP merkezleri), entegre ilçe
hastanelerinden oluşuyor. Üçüncü basamak ise eğitim ve araştırma
hastanelerinden oluşuyor. Tüm şehir hastaneleri üçüncü basamakta bulunuyor.
HANGİ HASTANELERDE GEÇERLİ OLACAK?
Uzaktan sağlık hizmeti sadece gerekli bilişim teknoloji
altyapısına sahip, bakanlıkça izinli hastanelerde sunulabilecek. Sağlık hizmeti
talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilecek.
Doktorun, hastalardan bir hastaneye giderek yüz yüze muayene
olmasını önerebilecek.
Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbi cihazlar ile sağlık
hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilecek ve takip edilebilecek.
UZAKTAN MUAYENE İÇİN RANDEVU NASIL ALINACAK?
Hasta, uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu
Sistemi'nden randevu alacak.
10 GÜN ŞARTI
SGK, aynı hastanedeki aynı bölüm için 10 gün içinde alınacak
randevularıysa karşılamayacak.
Koronavirüs salgını döneminde karantinadaki hastalar için uzaktan
muayene yapılabiliyordu.
Sağlık Bakanlığı, 2022 yılında konuyla ilgili yönetmelik
yayımladı. Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik, Şubat 2022’de
yürürlüğe girmişti.
SGK ise geçen ay Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklik yaparak, uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin bedellerini karşılama kararı aldı.
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