Kazada yaralandı: Hastanede yaşamını yitirdi!

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan biri hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 19:04
Kazada yaralandı: Hastanede yaşamını yitirdi!
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Dün Aydın-Muğla karayolu Yenipazar kavşağında, Hüseyin Kopuk idaresindeki 09 AGU 741 plakalı otomobille çarpışan 35 MEL 42 plakalı otomobilin sürücüsü Müzeyyen Acar, tedavi gördüğü Aydın Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Hüseyin Kopuk idaresindeki otomobil, Aydın-Muğla karayolu Yenipazar kavşağında Müzeyyen Acar'ın kullandığı otomobille çarpışmış, kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan Acar da dahil 4 kişinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

 

 


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