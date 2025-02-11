Hastaneye giderken kaza yaptılar: Yaralılar var!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 11:45

Güncelleme: 11.02.2025 - 11:46

Samsun’daki hastane randevuları için Amasya’dan yola çıkan Mehmet Havza (55) yönetimindeki 05 ACD 092 plakalı otomobil, Suluova ilçesine bağlı Çeltek Mahallesi mevkiinde karlı yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü, yanındaki eşi Yisev Havza (53) ve ağabeyi İlhami Havza (56) yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.