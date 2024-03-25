Hastaneye gitmek için bindiği otomobilde öldü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde hastaneye gitmek için komşusunun otomobiline binen bir kişi, otomobilde hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 11:28
Hastaneye gitmek için bindiği otomobilde öldü
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökkent Mahallesi 1829. Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, hastaneye gitmek için yola çıkan M.K. (54) bindiği komşusunun otomobilinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından M.K.’nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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