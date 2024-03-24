Son Dakika... Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... Sanatçı Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 11:06
Son Dakika... Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
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Alınan bilgiye göre, bu sabah inme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanacak.


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