Hastaneye kaldırılan Haluk Levent taburcu edildi

22.05.2026 13:52:00
Haber Merkezi
Mide kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan sanatçı Haluk Levent, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çarşamba günü Kültür Yolu Festivali kapsamında Eskişehir'de sahne alan Haluk Levent, konser sonrası Ankara'ya hareket etti. 

Yolculuk sırasında fenalaşan Haluk Levent, Ankara'daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haluk Levent yapılan ilk müdahalenin ardından mide kanaması teşhisi ile yoğun bakıma alındı. 

57 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili AHBAP'tan dün yapılan açıklamada, Levent'in mide kanamasının durdurulduğu, tekrar etmemesi halinde taburcu edileceği duyurulmuştu. 

Bugün de bu doğrultuda Haluk Levent'in tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi. 

AHBAP'tan Haluk Levent'in sağlık durumuna dair ilk açıklama Ünlü sanatçı ve AHBAP Derneği Genel Başkanı Haluk Levent, Eskişehir’deki konserinin ardından katılması gereken AFAD toplantısına doğru yola çıktığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakıma alınan 57 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili AHBAP'tan ilk resmi açıklama yapıldı.
Son dakika... Konser dönüşü fenalaştı! Haluk Levent yoğun bakıma alındı Konser dönüşü yolda fenalaşan Haluk Levent hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçiren Levent, yoğun bakıma alındı.
Haluk Levent, Gülistan Doku için söyledi: 'Hani Benim Gençliğim Nerede' Tunceli’de ‘Mameki Fest Gençlik’ etkinlikleri kapsamında sahne alan Haluk Levent, 6 yıldır kayıp olan ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durulan Gülistan Doku’nun posterini açıp, türkü seslendirdi. Binlerce kişinin katıldığı konserde kalabalık hep bir ağızdan ‘Gülistan Doku’ sloganı attı.