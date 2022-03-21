Hastaneyi birbirine kattı: Doktoru ve güvenlik görevlisini darbeden şahıs gözaltında
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil servisteki güvenlik şeridini geçmek isteyen bir kişi, iddiaya göre kendisini durdurmaya çalışan güvenlik görevlisi ve doktora saldırdı.
Olay dün akşam 18.00’da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde gerçekleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün araştırmasına göre M.K. isimli şahıs kapıdaki şeritleri geçmek istedi.
Bunun üzerine hastanede çalışan güvenlik görevlisi T.Ö ve akşam serviste çalışan Doktor M.S. D. saldırgana karşı engel olmaya çalışırken, saldırgan M.K güvenlik görevlisini ve doktoru darp etti. Yaşanan olay polis ekiplerine bildirildi.
Hastane personeline "Hepinizi gömmezsem adam değilim" diye tehditler savurduğu belirtilen M.K yakalanarak gözaltına alındı "Kasten Yaralama" suçundan hakkında adli işlem başlatılan M.K isimli şahsın, adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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