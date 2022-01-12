Hatay Arsuz yurttaşları madene karşı: 'İstemiyoruz'
Hatay’ın Arsuz ilçesinde yer alan Hüyük mahallesinde açılmak istenen krom madeni projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci yurttaşların tepkisi üzerine yapılmadı.
Krommer Madencilik Şirketi tarafından Arsuz’un Hüyük mahallesinde ormanlık ve yaban hayatı koruma bölgesinde iki adet krom madeni açılması planlanmaktadır.
İlki 12 Ekim 2020 yılında yapılmaya çalışılan ÇED toplantısı yurttaşların tepkisiyle yapılamamıştı. Pandemi nedeniyle 20 Ocak 2021'deki toplantı ise valilik kararıyla iptal edildi. Krom Ocağı projesinden vazgeçmeyen firma 18 Mart 2021'de yapılması planlanan üçüncü toplantıda da yurttaşların çok büyük tepkisiyle karşılaştı ve ÇED toplantısı açtırılmadan kapatılmıştı oldu.
YİNE YAPTIRILMADI
Dördüncü defa yapılmak istenen krom madeni projesinin ÇED toplantısı ise yurttaşların yoğun tepkileri sonucu yine yaptırılmadı.
"KROM MADENİ İSTEMİYORUZ"
Daha önce de basın açıklamasıyla bölgede krom madeni istemediklerini duyuran muhtarlar ve köy sakinleri, “Bizler bu memleketin taşıyız, toprağıyız, suyuyuz, ormanıyız… Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan köylülerin hepsi birer emekçidir. Ormanlar ve su kaynakları hayatın can damarıdır. Can damarımız olmazsa nasıl hayatta kalırız, nasıl soluk alabiliriz? Hüyük mahallesi halkı başta olmak üzere tüm mahalle sakinleri doğanın, ormanın ve su kaynaklarının tahrip edilmesine, kirletilmesine, yok edilmesine karşıyız” diye belirttiler.
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