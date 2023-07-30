Hatay Arsuz’da sahil suyu halkın sağlığını tehdit ediyor... CHP’li Kara: 'Valilik açıklama yapmalı'

Yayınlanma: 30.07.2023 - 15:24

Güncelleme: 30.07.2023 - 15:25

Hatay Arsuz İlçe Sağlık Müdürlüğü, Arsuz Sahili’nin “halkın sağlını tehdit etmesinin olası” olduğunu raporlarken, Arsuz Kaymakamlığı ise “denizlere girilmesinde herhangi bir sakınca olmadığını” ilan etti.

İki kurumun çeliştiğini söyleyen CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Valilikten ve yetkili kurullardan açıklama bekliyoruz” dedi.

Kara, deprem bölgesinde klimasız çadır ve konteynırlarda hissedilen sıcaklığın çok üst seviyelere gelediğini belirterek, yurttaşların serinlemek için sahillere yöneldiğini belirtti.

"GÜVENLİ AÇIKLAMALAR DEĞİL"

Hatay Arsuz İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün 24 Temmuz’da Arsuz Sahili’nde yaptığı “yüzme suyu analizi” sonucunu anımsatan Kara, “Muhtelif izlem noktalarından alınan yüzme suyu analizi çerçevesinde, halk sağlığını tehdit etmesi olası olarak gözükmüştür. Aynı gün içerisinde Arsuz Kaymakamlığı’nca yapılan başka bir duyuruda analizlerin tekrarlandığı ve denizlere girilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı ilan edilmiştir. Aynı gün içerisinde yapılan farklı bildirimler yurttaşlar tarafından güvenli açıklamalar olarak görülmemektedir” dedi.

“Hatay’da aşılama oranı ve sağlık hizmetleri düşük seviyede izliyor” diyen Kara, deniz suyunda bulunan zararlı maddelerin çocuklarda ishal ve enfeksiyona bağlı hastalıkları çoğaltacağını belirterek, “Bu bağlamda ikilik doğuracak açıklamaları bertaraf etmek için valilikten ve yetkili kurullardan açıklama bekliyoruz. Yalnızca Arsuz değil bütün sahillerimizin ve yüzme sularımızın doğru analizleri yurttaşlarla paylaşılmalı, doğru açıklamalar kamuoyunda yaygınlaştırılmalıdır” ifadelerini kullandı.