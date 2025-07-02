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Hatay'da acı olay... Doğum sırasında fenalaşan kadın kurtarılamadı!

Hatay'da acı olay... Doğum sırasında fenalaşan kadın kurtarılamadı!

2.07.2025 09:52:00
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İHA
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Hatay'da acı olay... Doğum sırasında fenalaşan kadın kurtarılamadı!

Dörtyol ilçesinde doğum sırasında fenalaşan kadın hayatını kaybederken, bebeği yaşama tutundu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ve doğumu riskli olduğu belirtilen Şerife Çizmeli (25), ilk doğumu için hastanede tedavi altına alındı. Doğum gerçekleştiği sırada fenalaşan Çizmeli, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Genç anne hayatını kaybederken, dünyaya getirdiği bebeği yaşama tutundu. Yürek burkan olay sonrası sağlık durumu stabil olan bebeğin kuvözde kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

Doğum sırasında vefat eden kadının ailesi büyük üzüntü yaşadı. Çizmeli, Karakese Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İlgili Konular: #hatay #doğum #Ölüm

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